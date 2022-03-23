حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية: إصابات جراء سقوط قذيفة أطلقت من أوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود جنوب غرب روسيا عن إصابة عدد من الأشخاص جراء سقوط قذيفة أطلقت من الأراضى الأوكرانية على قرية فى المقاطعة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

يذكرأن، قال ديميترى بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن روسيا لم تحقق بعد أيًا من أهدافها العسكرية في أوكرانيا، ورفض إنكار إمكانية لجوء موسكو إلى استخدام الأسلحة النووية.

في مقابلة مع شبكة سي ان ان مساء الثلاثاء، رفض ديمتري بيسكوف مرارًا وتكرارًا استبعاد أن تفكر روسيا في استخدام الأسلحة النووية ضد ما تعتبره موسكو "تهديدًا وجوديًا" وفقا لوصفه، ورد بيسكوف عند سؤاله عن الظروف التي سيستخدم فيها بوتين القدرة النووية الروسية قائلا: "إذا كان يمثل تهديدًا وجوديًا لبلدنا، فيمكن أن يكون كذلك".

ووفقا للتقرير، ألمح الرئيس الروسي في وقت سابق إلى استخدام الأسلحة النووية ضد الدول التي اعتبرها تهديدًا لروسيا، في فبراير الماضي، قال بوتين في بيان: "بغض النظر عمن يحاول الوقوف في طريقنا أو أكثر من خلق تهديدات لبلدنا وشعبنا، يجب أن يعلموا أن روسيا سترد على الفور ، وستكون العواقب مثل ما لم تره في تاريخك بأكمله ".

وعندما سُئل عما يعتقد بوتين أنه حققه في أوكرانيا حتى الآن ، أجاب بيسكوف: "حسنًا ، أولاً وقبل كل شيء ، ليس بعد. لم يحقق بعد"، وأضاف أن العملية العسكرية كانت تجري بشكل صارم وفقًا للخطط والأغراض التي تم تحديدها مسبقًا.

كما كرر بيسكوف مطالب بوتين، قائلاً إن الأهداف الرئيسية للعملية هي التخلص من الإمكانات العسكرية لأوكرانيا، وضمان أن أوكرانيا دولة محايدة، والتخلص من "الكتائب القومية" بالنسبة لأوكرانيا لقبول أن شبه جزيرة القرم وقبول ان لوهانسك ودونيتسك "دولتان مستقلتان بالفعل".