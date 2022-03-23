شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن عقد لجنة القيد لجدول تحت التمرين للمؤجلين 4 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميرى وكيل النقابة، عقد لجنة القيد لجدول تحت التمرين للمؤجلين من الجلسة السابقة 4 أبريل القادم.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى، وكيل النقابة، اعتمدت من قبل نتيجة القيد لجدول المشتغلين للأعضاء الذين أمضوا المدة القانونية بجدول تحت التمرين.

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة خالد ميرى، أعلنت من قبل نتيجة القيد لجدول تحت التمرين، كما نظمت نقابة الصحفيين حفل حلف اليمين وتسليم الكارنيهات للأعضاء الجدد المقبولين بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، الأربعاء الماضى الموافق 19 يناير، بمقر النقابة.