شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة مهمة للمواطنين حول تلقى الجرعة التنشيطية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمواطنين خاصة ممن لم يحصلوا علي لقاح كورونا مؤكدة أن اللقاح وضرورى للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابعت وزارة الصحة: خليك دايمًا مستعد وحصن نفسك ضد فيروس كورونا بتلقي الجرعة التنشيطية واستكملت : التطعيم متاح في أي مركز أو وحدة صحية قريبة من مكان سكنك في حالة لم يتم إرسال الرسالة

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان،أعلن تطعيم 31 مليونا و722 ألفا و116 مواطنا بالجرعات الكاملة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على التقارير الخاصة بمعدلات تردد مرضى فيروس كورونا على المستشفيات، ونسب إشغال الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، والتي أشارت إلى انخفاض نسب التردد بمعدل 50% في الفترة من يوم 14 وحتى 21 مارس، مقارنة بالفترة من 7 إلى 14 مارس 2022.