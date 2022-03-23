شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: مصر تهتم بقضايا المناخ وتبذل جهوداً للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن اختيار مصر ممثلا عن دولة أفريقيا لاستضافة فعاليات مؤتمر الأطراف فى اتفاقية cop27 المتوقع انعقاده نهاية العام بشرم الشيخ، تقديرا من المجتمع الدولى للجهود التى تبذلها الدولة المصرية فى التنمية مع الحفاظ على البيئة.

وأضاف الدكتور الخشت خلال كلمة بندوة تغيرات المناخ ودور الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى نجاح قمة شرم الشيخ، بحضور الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للقمة العالمية السابعة والعشردرون والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن مصر تهتم بقضايا المناخ قبل هذا الإعلان الخاص باستضافة مصر قمة المناخ، حيث أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 أثناء مشاركتها فى الدورة السابقة.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن قضية تغير المناخ بالغة الأهمية وسعداء بأن تكون منصة الجامعة مهتمة بهذا الحدث ومعها رائد المناخ للقمة العالمية السابعة و العشرين.