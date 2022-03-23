شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعتمد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2022 قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى أنه تم وضع جدول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الجارى وسيتم اعتماده قريبا.

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطاباً للمديريات التعليمية استعداداً لعقد امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى الحالى 2022، بشأن وضع أسئلة الامتحانات لجميع التخصصات للفنى الصناعى، وتسليمها للمطبعة السرية، حيث وجهت الوزارة مديرى التعليم الفنى بضرورة التنبيه على جميع الموجهين المكلفين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد بالمطبعة السرية للتعليم الفنى بالقاهرة لتسليم الامتحانات لجميع التخصصات طبقا ًللمواعيد الموحدة.

وطالبت الوزارة الموجهين بوضع امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية لعام 2022، بالتواجد فى مقر المطبعة السرية فى الثامنة صباحاً، كما حددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد تسليم الامتحانات لجميع التخصصات للمطبعة السرية بداية من الثلاثاء 22 مارس 2022 تخصص الصناعات البحرية والزخرفية والأربعاء 23 مارس 2022 تخصص الصناعات المعمارية، والخميس 24 مارس 2022 تخصص المركبات، والسبت 26 مارس 2022 تخصص الصناعات النسجية، والأحد 27 مارس 2022 تخصص التبريد والصناعات المعدنية، والاثنين 28 مارس 2022 تخصص الملابس التريكو، والثلاثاء 29 مارس 2022 تخصص الإلكترونيات، والإربعاء 30 مارس 2022 تخصص الصناعات الميكانيكية، والخميس 31 مارس 2022 تخصص الصناعات الخشبية، والسبت الموافق 2 أبريل 2022 تخصص الصناعات الكهربائية.