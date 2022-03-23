شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: التجارة الداخلية ساهمت بـ1.4 تريليون جنيه فى الناتج المحلى العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مصر من الدول التى استطاعت تحقيق معدل نمو فى الاقتصاد، والذى بلغ 3.6% خلال العام الماضى، كما أن قطاع التجارة الداخلية فى مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة فى العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوى بنسبة 21% من إجمالى الناتج المحلى، أى بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوجيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة فى مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة فى مصر، كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية نيابة عن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة أول وأكبر تجمع لتجار البيع بالتجزئة في مصر، مع إقامة أول حفل تكريم لـ"خبراء تجارة التجزئة" بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع أولويات ومطالب رئيس الجمهورية.