شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة القاهرة ترسم لوحات فنية على كوبرى الملك خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة أعمال تجميل بأيدى رجال الورش الإنتاجية بالهيئة، حيث تم رسم لوحات فنية جمالية أعلى كوبرى الملك خالد بنطاق حى منشأة ناصر، كما تم رفع كفاءة الأسوار الحديدية للكوبرى، بمعرفة أقسام الحدادة واللحام، كما سيتم تنفيذه أعلى كوبرى الإباجية.

كما رفعت فرق العمل بالمركزية للإنارة كفاءة جميع الأعمدة ورفع كفاءة الإنارة بطول محور الأتوستراد والكباري، كما قامت فرق العمل برفع التراكمات وتجريد الأتربة وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة بكوبري الملك خالد والإباجية والمنطقة المحيطة بها بمعرفة الإدارة المركزية للنظافة.

وتم تنفيذ صيانة شاملة لاعمدة الإنارة بكوبرى الملك خالد مع تركيب الكشافات الجديدة بطول الكوبري بتكليف من المهندس مصطفي أمام رئيس الإدارة المركزية للإنارة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة للهيئة وتكليف اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة.