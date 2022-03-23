شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن بعض المناطق بمدينتى العبور والعبور الجديدة لأعمال الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة العبور قطع المياه عن المناطق الآتية "الصناعية ب،ج - الشباب - الحي الثامن العائلي من 1 : 8 - الحى الثالث - الحى الأول" محلية 5 - 12 " - الحى الثاني - المستثمر الصغير - مشروع جنة - العبور الجديدة)، وذلك اعتباراً من الساعة 11 مساء غدٍ الخميس الموافق 24/3/2022، وحتى الساعة الـ3 فجر بعد غدٍ الجمعة 25/3/2022، نظراً لأعمال الصيانة الدورية بمحطة تنقية مياه العبور.