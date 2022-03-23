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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان: 6 آلاف و169 طبيبا شاركوا بانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت اللجنة أن الفائزين فى الانتخابات هم:-
1- مقعد عضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما:
الدكتور حسين عبد الهادى، الدكتور يوسف حمزة حسن، والدكتورة فاطمة حامد حافظ عبد العال غيث.
2- مستوى جمهورية أقل من 15 عاما:
الدكتور محمد علاء الدين محمد، الدكتورة شيماء يسرى رمضان، الدكتور هشام عبد الناصر محمد.
3- عضو منطقة القاهرة والجيزة أقل من 15 عاما: الدكتور أحمد صلاح الشيال.
4- عضو منطقة شرق الدلتا أقل من 15 عاما: الدكتور عادل عبد الغفار شريف.
5- عضو منطقة وسط الدلتا أقل من 15 عاما: الدكتور أحمد رفعت حمدى.
6- عضو منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عاما: الدكتور أحمد محمد فوزي.
7- عضو منطقة شمال الصعيد أقل من 15 عاما: الدكتور أحمد مبروك عبد النبى.
8- عضو منطقة جنوب الصعيد أقل من 15 عاما: الدكتور محمد على حسان.