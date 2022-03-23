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نقابة أطباء الأسنان: 6 آلاف و169 طبيبا شاركوا بانتخابات التجديد النصفى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة لأطباء الأسنان، نتيجة الانتخابات التى أقيمت فى 17 مارس 2022، موضحة أن عدد الأطباء المشاركين بالانتخابات بلغ 6 آلاف و169 طبيبا على مستوى الجمهورية.

 

وأوضحت اللجنة أن الفائزين فى الانتخابات هم:-

 

1- مقعد عضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية أكثر من 15 عاما: 

الدكتور حسين عبد الهادى، الدكتور يوسف حمزة حسن، والدكتورة فاطمة حامد حافظ عبد العال غيث. 

 

2- مستوى جمهورية أقل من 15 عاما: 

الدكتور محمد علاء الدين محمد، الدكتورة شيماء يسرى رمضان، الدكتور هشام عبد الناصر محمد. 

 

3- عضو منطقة القاهرة والجيزة أقل من 15 عاما: الدكتور أحمد صلاح الشيال.

 

4- عضو منطقة شرق الدلتا أقل من 15 عاما: الدكتور عادل عبد الغفار شريف. 

 

5- عضو منطقة وسط الدلتا أقل من 15 عاما: الدكتور أحمد رفعت حمدى. 

 

6- عضو منطقة غرب الدلتا أكثر من 15 عاما: الدكتور أحمد محمد فوزي. 

 

7- عضو منطقة شمال الصعيد أقل من 15 عاما: الدكتور أحمد مبروك عبد النبى. 

 

8- عضو منطقة جنوب الصعيد أقل من 15 عاما: الدكتور محمد على حسان.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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