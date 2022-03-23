شكرا لقرائتكم خبر عن أم شهيد.. نجل الأم المثالية أمل المغربى: أمى مثالية فى كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل أم مكانة كبيرة في قلب أولادها، حيث يحفر حبها في قلوبهم بحروف من الذهب والماس، نتيجة صبرها وقوتها في تربيتهم، فما بالك بأم الشهيد، التي وهبت حياتها لأبنائها، وهى تحمل بقلبها ألم وصبر لفقدانها أحد أبنائها ولكنها بداخلها تشعر بالاطمئنان لتأكدها من مكانته العالية عند الله وفى قلوب المصريين، مثل الأم المثالية أمل المغربي من محافظة الإسكندرية، والتي كرمت اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي كأم مثالية، وهي والدة الشهيد البطل محمد أحمد عبده والذي استشهد يوم 1 يوليو 2015 بالشيخ زويد.

"أمل "مثال للصبر والقوة

قال مازن أحمد عبده، نجل الأم المثالية أمل المغربي في حديثه لـ ”الخليج 365” إن والدته مثال للصبر وقوة التحمل خاصة بعد استشهاد ابنها محمد أحمد عبده بالشيخ زويد، خاصة وأن الله وضعها في اختبار آخر وهو فقدان ابنتها العروس قبل زفافها بعد أن حلمت بشقيقها الشهيد.

صدمة تلو الأخرى وكانت تتقبلها أمل مغربي بمنتهى الإيمان والرضا بالقضاء والقدر وبإرادة الله وحكمته، وتابع مازن أن التكريم الذي حصلت والدته عليه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتبر هو التكريم الأول لها كأم مثالية ولكنها حصلت على عدة تكريمات لكونها أم الشهيد.

وأضاف أن والدته علمت بالتكريم من وزارة التضامن الاجتماعي وأنها شعرت بسعادة غامرة خاصة بعد 7 سنوات من استشهاد ووفاة ابنتها وابنها وهم في ريعان شبابهم، وأردف مازن عن تربية والدته لهم وهم صغار قائلاً إنها كانت مثالية فى كل شىء، وقامت بتربيتهم مع والدهم رحمه الله تربية مثالية في كل شيء، كما أوضح أنها كانت تحرص على تعليمهم التعلم من المواقف التي يمرون بها في حياتهم.

وتابع مازن أنها كانت تتبع بعض الشدة في تربيتهم لكي يكونوا على قدر من المسئولية ولكنها كانت شدة دون قسوة، كما تمنى لوالدته دوام الصحة والعافية وأن تكرم بشكل مستمر لأنها تستحق كل هذا وأكثر.