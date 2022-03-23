شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: زيادة حجم التجارة الإلكترونية بمصر لـ5 مليارات دولار عقب أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية على أهمية التجارة الإلكترونية محليا وعالميا، وأنها ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، موضحا أن دور الحكومة تهيئة البنية التحتية من توفير المخازن ومستودعات استراتيجية ومنافذ إمداد، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية أحد الآليات الحديثة التجارة الداخلية فقد أصبح لدى المستهلك الوعى بكيفية إجراء المعاملات الإلكترونية، خاصة مع تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات الكترونية حديثة كما أن هذا القطاع يوفر فرص عمل جادة ويتطلب أن يزيد الاهتمام بتدريب العاملين فى هذا القطاع بالشكل المناسب.

وأضاف أن حجم التجارة الإلكترونية فى مصر بلغ ما يقرب من 5 مليارات دولار عقب أزمة فيروس كورونا، حيث كان حجم تداول السلع الكترونياً يبلغ 3.6 مليار دولار فقط قبل الجائحة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة "ERS 2022" - أول وأكبر تجمع لتجار البيع بالتجزئة في مصر، مع إقامة أول حفل تكريم لـ "خبراء تجارة التجزئة" - (RED CARPET RETAILERS’ AWARDS) - بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع أولويات ومطالب رئيس الجمهورية.