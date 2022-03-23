شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 35 طن سلع تموينية جمعها تجار بغرض الاحتكار داخل مخزن فى الزيتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن الحملات المكثفة لأجهزة الرقابة التجارية بمديرية التموين بالقاهرة، تمكنت من ضبط ما يقارب 35 طن من السلع الأساسية (الدقيق والزيت والسكر) بمخزن فى حى الزيتون كان يتم تجميعها لاستغلال الظروف العالمية الراهنة وقرب حلول شهر رمضان لبيعها بالسوق السوداء بأسعار عالية بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر القانونية اللازمة وقامت النيابة العامة بالتحفظ على المخزن والمضبوطات.

وشدد محافظ القاهرة على أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة مستمرة في تكثيف الحملات مع إحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية للتصدي لحجب أو احتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، مناشداً المواطنين بالابلاغ عن أى مخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كانت حملة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة قد تمكنت من ضبط ما يقارب 35 طنا من السلع التموينية منها 460 شيكارة دقيق 72% زنة الواحدة 50 كجم بإجمالى 23 طنا، و40 شيكارة دقيق 72% بدون علامة تجارية بإجمالي 2 طن، و80 شيكارة سميد فاخر زنة 50 كجم بإجمالي 4 أطنان، و184 جركن زيت بإجمالي 3680 لترا، و37 شيكارة سكر بإجمالي 1850 كجم، و20 جركن مربى بإجمالي 100 كجم، و240 عبوة خوخ معلب وشرائح أناناس، و5 كراتين شيكولاتة بها 150 كجم شيكارة دقيق 72%، وتحفظت النيابة العامة على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.