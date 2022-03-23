شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: إجمالى حجم مبيعات قطاع التجزئة بمصر 55 مليار دولار خلال العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالى حجم مبيعات قطاع التجزئة فى مصر بلغت ما يقرب من 55 مليار دولار من خلال 3.9 مليون منفذ خلال العام الماضى، كما أن إجمالى حجم قطاع التجزئة عالميا 25 ترليون دولار.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، خلال افتتاح فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة، أن البنية التحتية لمنظومة التجارة تتضمن سلاسل الإمداد وسلاسل توريد ومناطق لوجستية ومراكز تجارية ومساحات تخزينية وأسواق جملة ومتخصصة وأسواق جملة وبورصة للسع وهو ما يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية، حيث نجح فى جذب استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه لإنشاء 18 مشروعا على أرض الواقع حاليا تتضمن مناطق لوجستية وتجارية وأماكن تخزين وأسواق جملة ونصف جملة بالمحافطات المختلفة، كما تم أيضا طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة مع أول العام الجارى فى العديد من المحافظات، لافتا إلى أن قطاع التجارة الداخلية شهد على مدار 5 سنوات الماضية طفرة كبيرة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير منظومة التجارة.