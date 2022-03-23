شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: كل من صرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد محصول القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اجتماعا مع مديرى مديريات الزراعة بالمحافظات لبحث العديد من الملفات المهمة وفى مقدمتها الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح.

وأكد أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى تسهم فى تسهيل التوريد وزيادة سعر أدرب القمح وأيضا إقرار حافز إضافى والدفع الفورى وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد لحث المزراعين على توريد القمح بحد أدنى 12 أردب للفدان بواقع نصف أردب لكل قيراط.

وأشار إلى أنه مستهدف استلام 6 ملايين طن من الفلاحين، ومؤكدا على أن كل من قام بصرف أسمدة مدعمة يجب عليه توريد المحصول حتى يستفيد من دعم الأسمدة فى الموسم القادم.

ووجه القصير مديرى مديريات الزراعة بالتواجد مع المزارعين على أرض الواقع لإزالة أى عقبات تواجههم فورا من أجل تسهيل توريد القمح، وقال يجب المتابعة اليومية للتوريد والتنسيق أيضا مع الجهات الأخرى وكذلك الاوقاف حيث لديها مساحات كبيرة منزرعة بالقمح.

وبحث الاجتماع منظومة توزيع الأسمدة وتسهيل صرفها على المزراعين مع سرعة الانتهاء من استخراج وتسليم الكارت الذكى، كما ناقش الاجتماع جهود منع التعديات على الأراضى الزراعية.

وأكد وزير الزراعة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتصدى بمنتهى الحزم لأى حالة تعد مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية وقال إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواجهة التعديات.

وأشار إلى ضرورة المراجعة المستمرة مع مركز التغيرات المكانية لمتابعة مدى دقة الكشوف والمخالفات من أجل الغاء دعم التموين عن المتعدين على الأراضي الزراعية.

وبحث وزير الزراعة خلال الاجتماع مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات التوسع في زراعة محصولي الفول الصويا وعباد الشمس خاصة مع وجود اسعار محفزة من خلال الزراعة التعاقدية وأكد على ضرورة توفير التقاوي الجيدة.

كما وجه بتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة الذرة نظرا لضمان تسويقه الموسم القادم بأسعار جيدة

كما وجه بتشجيع المزارعين على زراعة القطن بعد تطبيق منظومة التسويق الجديدة التي حققت أرباحا كبيرة للمزراعين .

وقال إنه من المستهدف زراعة 350 ألف فدان الموسم القادم مشيراً إلى أنه يوجد لدينا تقاوي تكفي لزراعة500 ألف فدان

وبحث أيضا آخر مستجدات المشروع القومى لتطوير أساليب الري الحديث، حيث يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود إيجابي جيد على المزارعين ويسهم في ترشيد المياه كما أن الدولة حاليا تقوم بتوفير التمويل اللازم من خلال قروض بدون فائدة على عشر سنوات.

وفي نهاية الاجتماع القصير أكد على مديرى مديريات الزراعة في المحافظات بضروة المتابعة الميدانية والتواجد مع المزارعين وتوفير التقاوي الجيدة لهم وكافة مستلزمات الإنتاج مع مراقبة أسواق ومنافذ البيع التقاوى.

وقال إن الدولة تحتاج حاليا منا جميعا تكثيف كافة الجهود ومتابعة الموضوعات التى تم مناقشتها مع تنفيذ هذه التكليفات ووضعها موضع الأولوية القصوى.