شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "وأنا وزير دفاع وبنجهز للحفلات كنت بقول لهم كفاية طبق واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة الحفاظ على الطعام خلال شهر رمضان، قائلا: "وأنا وزير للدفاع.. كنت بقولهم حطوا طبق واحد.. قولتلهم من فضلكم حطوا طبق واحد.. يبقى فيه فراخ.. اه صحيح والله طبق واحد.. فيه ايه.. كفاية نشوف بعض كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "شوفوا البلاد مش بتتعمل بالأمانى.. الدول مش بتطلع لقدام بالأحلام والكلام.. لازم بالجهد والمصابرة والوعى".

ويحرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم الكثير من المكاسب، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.