شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات شهر مارس .. تفاصيل ومواعيد صرف رواتب كل الجهات بالدولة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر مارس لـ6 ملايين موظفا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارا من اليوم الأربعاء، ولمدة يومين.

وأكدت وزارة المالية على العاملين بالجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغى التزاحم على تلك الماكينات، ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.















