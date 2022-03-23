شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: السلع الغذائية متوفرة بكميات كبيرة وتخفيضات 30% بمعارض"أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاقتصاد العالمى كان قد بدأ يتعافى بعد حدة كورونا ، ثم بدأ يتباطئ بعد الأزمة الروسية - الإوكرانية وبدأت الأزمة تؤثر على العائد من القطاعات مثل قطاع النقل والغذاء وان من أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع التجارة، كما أن معدلات نمو الاقتصاد العالمى كانت قد شهدت نموا 5.9% وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية سيحدث تباطؤا أيضا، لافتا إلى أن هذه الأزمة كان لها تأثير على التذبذبات السعرية للطاقة والسلع، الأمر الذى جعل الدولة تتخذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية فى إطار الحماية الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد والتخفيف من حدة هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ قليل نيابة عن الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية فعاليات النسخة الثالثة من قمة مصر لتجارة التجزئة "ERS 2022" - أول وأكبر تجمع لتجار البيع بالتجزئة في مصر-،مع إقامة أول حفل تكريم لـ "خبراء تجارة التجزئة" - (RED CARPET RETAILERS’ AWARDS) - بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة وخطط الدولة في إقامة السلاسل التجارية بالمدن الجديدة والعاصمة الإدارية، وتفعيل الشراكة العادلة بين القطاع الخاص والحكومة المصرية، تماشيًا مع أولويات ومطالب رئيس الجمهورية.

واضاف الدكتور إبراهيم عشماوى أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية قامت بتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية، حيث تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير كافة السلع وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة كذلك إقامة معارض اهلا رمضان فى كافة محافظات الجمهورية وطرح السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مؤكدا ان جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم متوفرة بكميات كبيرة، وتم زيادة معدلات الضخ بنسبة تصل لـ50% استعدادا لشهر رمضان الكريم لتلبية كافة احتياجات المواطنين.