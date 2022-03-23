شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجل الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية: عاشت حياتها عشانى أنا وإخواتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن المرة الأولى للأم المثالية وحيدة الديدامونى إبراهيم، وابنة محافظة الشرقية التى تحصل فيها على لقب الأم المثالية، حيث حصلت مؤخراً على لقب الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية، والتي تحدث عنها ابنها محمد، حيث قال لـ ”الخليج 365”:" أمي ست عظيمة تستحق أن تكون الأولى والمثالية في كل شيء، لأنها عاشت حياتها عشانى أنا وأخواتي، لأنها أرملة من 29 سنة واختارت أن تزوج أولادها بدلاً من أن تتزوج هي وتعيش حياتها".

وحيدة الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية

وتابع:” بعد زواج أمي بـ 9 سنوات توفى والدى وأصبحت أمي أرملة وترك لها 3 أولاد، ولكن كانت أمي بطلة وقادرة على أن تثبت أنها تستطيع تحمل المسئولية، رغم صعوبة المعيشة التي عانت منها بعد وفاة والدى، حيث كان معاش أمي 110 جنيهات، وكانت حالتنا المادية لا حول لها ولا قوة ولكن كانت قادرة على تحدي الظروف وبصراحة كانت قادرة جداً على تعليمنا وتربيتنا واختارت أن تعيش لنا فقط".

لم تكن هذه المرة الأولى التي كرمت فيها وحيدة، حيث قال ابنها:" لم تكن المرة الأولى ولكن أمي تم تكريمها السنة الماضية من أكثر من جهة زى مديرية التربية والتعليم ومحافظة الشرقية، ولكن هذه المرة تعتبر المرة الأولى لتكريمها على مستوي الجمهورية، وإحنا في انتظارها بكل فرحة إحنا و كل جيرانا وصحابنا والكل فرحان لأمي لأن الكل يشهد أنها أم تستحق أن تكون الأولى لأنها جعلتنا الأوائل في حياتها".



تكريم وحيدة



صورة أخرى