شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يقبل رأس الحاجة مكة فى نهاية حفل تكريم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الحجة مكة، أقدم رائدة ريفية من أسوان، حيث قبل رأسها ودار بينهما حوار مصغر، في نهاية حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسى دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.