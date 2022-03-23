شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء يسلط الضوء على مشروعات التعاون بين مصر ودول حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدًا بعنوان: " في ذكرى اليوم العالمي للمياه.. نسلط الضوء على مشروعات التعاون الثنائي بين مصر ودول حوض النيل". وسلط الضوء على المشروع العابر للحدود "الممر الملاحي بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط" ويضم:

• المنطقة الأولى: وتضم بحيرة فيكتوريا ونهر فيكتوريا في أوغندا.

• المنطقة الثانية: وتضم البحيرات الكبرى: (بوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا).

• المنطقة الثالثة: وتمتد من نيل ألبرت حتى ملكال (في جنوب السودان).

• المنطقة الرابعة: وتشمل النيل الأبيض والنيل الرئيسي في جنوب السودان والسودان (من ملكال إلى وادي حلفا).

• المنطقة الخامسة: وتشمل النيل ورافديه في مصر.

كما سلط الإنفوجرافيك الضوء على مشروعات أخرى ومنها إنشاء (7) محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية والأحياء الشعبية في نطاق مدينة جوبا بجنوب السودان، بالإضافة إلى افتتاح مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بجمهورية الكونغو الديمقراطية لمجابهة أخطار الفيضانات مزود بأحدث الأجهزة وبرنامج التنبؤات.