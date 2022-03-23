شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر يا أم الدنيا".. الطفلة نوريانا محمد تتألق فى حفل تكريم المرأة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الطفلة نوريانا محمد بدر فى عرض فقرة فنية، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة انتصار السيسى قرينته.

قدمت الطفلة نوريانا بصحبة لوجى تامر فقرة فنية وأغنية "مصر يا أم الدنيا.. يا حبيبتى يا بلدى" بقيادة المايسترو محمد عبد الستار وإشراف الدكتور عبد الوهاب السيد من فريق دار الأوبرا المصرية.

وتعد الطفلة نوريانا محمد بدر، البالغة من العمر 14 عاما، بنت مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية، هوت الغناء منذ صغرها، وتحولت هويتها إلى احتراف مع التحاقها بمركز تنمية المواهب.

عرضت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي قرينته، مجموعة من الفقرات الفنية، مثل أغنية "نص الدنيا" وأغنية "مصر يا أم الدنيا"، وأغنية "ست الحبايب" للمطربة ريهام عبد الحكيم، ثم أغنية "بنت مصر" أداء المطربات مي فاروق وحنان عصام وإيمان عبد الغني.

ويحرص الرئيس السيسي على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.