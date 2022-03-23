وزيرة التضامن: الرئيس السيسي حريص على تصحيح صورة ومكانة النساء منذ توليه المسؤولية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه المسؤولية على تصحيح صورة ومكانة النساء في مصر، وشرع في إطلاق فضاء رحب لتوظيف قدراتهن ومشاركتهن في بناء الدولة وإدارة مؤسساتها، وتحسين الصورة الذهنية والإعلامية للمرأة المصرية لمقاومة الوعي الزائف والممارسات الجائرة التي تنزع حمايتها وتبدد طاقتها، ليصبح ذلك جزءًا لا يتجزأ من التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.

وأشارت القباج -في كلمتها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي- إلى أن مصر عاشت في العقد الأخير أحداثًا عصيبة وقاسية وأصعب ما فيها هو تحدى استعادة الوطن وترسيخ أسس الدولة الحديثة.

وأضافت: "أنه في كل بيت مصري كانت هناك بطلة مارست بطولة نادرة ولا زالت، كما أسهمت نساء هذا البلد الأمين في إشعال الثورات ضد المكائد والدسائس، كما يساهمن وسيساهمن في إنعاش مقدرات مصر وحمايتها ضد الفقر والفساد والجهل".

وأكدت حرص الوزارة الشديد على تعظيم حقوق النساء والأمهات حتى تصلن إلى محطة الانطلاق والمشاركة الفعالة المؤثرة.

وحول محور الحماية الاجتماعية، قالت القباج إن: "نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة بلغت 74% من إجمالي المستفيدين، كما تبنى البرنامج منذ بدايته منهجًا صريحًا للاستثمار في البشر ولتنمية الأسرة المصرية فكان دعمًا مشروطًا بتعليم وصحة الأطفال وبالصحة الإنجابية للأمهات، وعدم تزويج القاصرات واقتصار الدعم على طفلين فقط في كل أسرة تماشيًا مع سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، كما تمكن البرنامج من استخراج أوراق ثبوتية لأم وطفلة سواء كانت شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق".

وعن أمهات وزوجات الشهداء البواسل، قالت موجهة حديثها للرئيس السيسي: "تم التوجيه، من قبل سيادتكم، بمضاعفة التعويضات لأسرهن بنسبة 100% تكريمًا لهن على ما قدموه من قرة أعينهن فداءً لمصر".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ توليه المسؤولية على تصحيح صورة ومكانة النساء في مصر، وشرع في إطلاق فضاء رحب لتوظيف قدراتهن ومشاركتهن في بناء الدولة وإدارة مؤسساتها، وتحسين الصورة الذهنية والإعلامية للمرأة المصرية لمقاومة الوعي الزائف والممارسات الجائرة التي تنزع حمايتها وتبدد طاقتها، ليصبح ذلك جزءًا لا يتجزأ من التنمية العادلة والشاملة والمستدامة.

وأشارت القباج -في كلمتها خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، بحضور الرئيس السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي- إلى أن مصر عاشت في العقد الأخير أحداثًا عصيبة وقاسية وأصعب ما فيها هو تحدى استعادة الوطن وترسيخ أسس الدولة الحديثة.

وأضافت: "أنه في كل بيت مصري كانت هناك بطلة مارست بطولة نادرة ولا زالت، كما أسهمت نساء هذا البلد الأمين في إشعال الثورات ضد المكائد والدسائس، كما يساهمن وسيساهمن في إنعاش مقدرات مصر وحمايتها ضد الفقر والفساد والجهل".

وأكدت حرص الوزارة الشديد على تعظيم حقوق النساء والأمهات حتى تصلن إلى محطة الانطلاق والمشاركة الفعالة المؤثرة.

وحول محور الحماية الاجتماعية، قالت القباج إن: "نسبة السيدات المستفيدات من تكافل وكرامة بلغت 74% من إجمالي المستفيدين، كما تبنى البرنامج منذ بدايته منهجًا صريحًا للاستثمار في البشر ولتنمية الأسرة المصرية فكان دعمًا مشروطًا بتعليم وصحة الأطفال وبالصحة الإنجابية للأمهات، وعدم تزويج القاصرات واقتصار الدعم على طفلين فقط في كل أسرة تماشيًا مع سياسات الدولة للحد من الزيادة السكانية، كما تمكن البرنامج من استخراج أوراق ثبوتية لأم وطفلة سواء كانت شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق".

وعن أمهات وزوجات الشهداء البواسل، قالت موجهة حديثها للرئيس السيسي: "تم التوجيه، من قبل سيادتكم، بمضاعفة التعويضات لأسرهن بنسبة 100% تكريمًا لهن على ما قدموه من قرة أعينهن فداءً لمصر".

تلا ذلك عرض فيلم تسجيلي عن دور الرائدات في المجتمع المدني، وما يقدمن من خدمات من أجل المساهمة في التغيير المجتمعي الذي تستحقه مصر.

وظهر في الفيلم التسجيلي نموذج مشرف من رائدات المجتمع المدني وهي مكة عبداللاه من محافظة أسوان، والتي أكدت أنها شاركت في مشروع الرائدة الريفية لخدمة مجتمعها وأهالي محافظة أسوان.

وقالت السيدة مكة "بعد مساهمتي عينني الرئيس السيسي في المجلس القومي للمرأة، وقابلنا الرئيس وعرفناه على أسمائنا وأبلغته أن المرأة في أسوان تحبه كثيرًا".​