شارك في كل الحروب.. أبرز المعلومات عن الفريق الراحل عبد المنعم خليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

توفي الفريق فخري عبد المنعم محمد خليل، قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة، اليوم الأربعاء.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريقَ فخرى عبد المنعم محمـد خليل قائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر المجيدة، ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق، الذى وافته المنية صباح اليوم بعدما قدم تاريخًا عسكريًّا مليئًا بالجهد والعطاء للوطن.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة إنه تتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، داعيةً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وينشر الخليج 365 أبرز معلومات عن الفريق خليل، في ما يلي:

- ولد عبد المنعم خليل في محافظة المنيا عام 1921، والتحق بمدرسة محمد علي الابتدائية عام 1927، ثم انتقل إلى مدرسة الخديوية ونال شهادة الثقافة ثم التوجيهية عام 1939، والتحق بالكلية الحربية ليتخرج فيها عام 1942.

- خاض جميع حروب مصر؛ حيث شارك الفريق عبد المنعم خليل في الحرب العالمية الثانية في معارك العلمين، وشارك في حرب فلسطين 1948، والعدوان الثلاثي 1956، وحرب اليمن 1962، وحرب 5 يونيو 1967، وحرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973.

- وعلى مدار خدمته في القوات المسلحة تولى الفريق عبد المنعم خليل قائد فصيلة فور تخرجه في الكلية الحربية، مرورًا بقيادة وحدات أكبر، وصولًا إلى قيادته الجيش الثاني الميداني مرتَين في أخطر وأهم الفترات التي مرت على الجيش الثاني الميداني في تاريخه؛ مرة في حرب الاستنزاف والأخرى في الجزء الثاني من حرب أكتوبر.

- تولى اللواء أركان حرب عبد المنعم خليل العديد من المناصب القيادية في الجيش المصري؛ حيث كان قائد الكتيبة 53 مشاة، وقيادة الكتيبة 8 مشاة، ورئيس أركان اللواء الرابع مشاة، ورئيس عمليات القوات العربية باليمن، وقائد وحدات المظلات، ورئيس أركان الفرقة الثانية مشاة، وقائد الفرقة الثالثة مشاة، ورئيس أركان الجيش الثاني الميداني، وقائد الجيش الثاني الميداني، وكان رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية، وقائد الجيش الثاني الميداني "مرة أخرى أثناء حرب أكتوبر"، ومساعد وزير الحربية وقائد الدفاع الشعبي والعسكري، ومساعد وزير الحربية ورئيس هيئة تدريب القوات المسلحة.

- حصل اللواء أركان حرب عبد المنعم خليل على وسام بطل الجيش الثاني ووسام نجمة الشرف العسكرية في حرب أكتوبر 1973 والذي يعد أعلى وأرفع وسام عسكري من فئته.