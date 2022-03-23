عمرو موسى: الأزمة الروسية- الأوكرانية أظهرت أن الأمم المتحدة ليست قادرة على القيام بدورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن الأزمة الروسية- الأوكرانية أظهرت أن الأمم المتحدة ليست قادرة على القيام بدورها المنوط بها، وكذلك دور مجلس الأمن الذي يعاني شللًا إزاء التعامل مع هذا الموقف بشكل كبير.

جاء ذلك في المنتدي الثقافي المصري بحضور السفير الروسي جيورجي بوريسينكو، وأسامة شرشر رئيس تحرير جريدة "النهار" المصرية، ود.مدحت حماد رئيس مركز الفارابي، والدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز.

وأكد عمرو موسى أهمية المؤتمر الثالث حول الأزمة الروسية- الأوكرانية والذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة، وينظم بالتعاون بين جريدة "النهار" المستقلة ومركز الفارابي للدراسات والاستشارات والتدريب، موضحًا أن هناك شعورًا متناميًا في مصر بالنتائج المترتبة على الأزمة الراهنة والمصالح المباشرة لمصر؛ حيث السلع التي تعتمد عليها مصر سواء من روسيا أو أوكرانيا ودور روسيا في عملية السلام بالمنطقة.

وأضاف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية أن المؤتمر يشكل دعوة للسلام وإنهاء التوتر الذي تطول تداعياته العديد من دول العالم؛ ومنها مصر .

وأكد موسى أهمية أن ترتكز جهود الحل على وقف إطلاق النار وتفعيل مسار المفاوضات واحترام القانون الدولي والعمل على إنهاء التوتر وعدم تهميش دور الأمم المتحدة.

وأشار الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية إلى الجانب الاقتصادي والآثار المترتبة على الأزمة الراهنة والتغيير الذي سيحدث في النظام الدولي نتيجة الحرب الدائرة والتوتر بين روسيا والغرب كله وروسيا وواشنطن بشكل خاص، وكذلك دور الأمم المتحدة في الصراع القائم والخطير وذي الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأوضح موسى أن أوروبا في حالة انزعاج، وهناك حالة من إعادة التمركز للقوى الأوروبية العسكرية والأمنية وغيرها، وانعكست الأزمة أيضًا على تفكير الدول الأوروبية التي كانت تخطط للانضمام إلى حلف دول الأطلسي.