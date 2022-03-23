عديد من الأوسمة والأنواط العسكرية.. معلومات عن الفريق الراحل عبد رب النبي حافظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة ابنًا من أبنائها وقائدًا من قادة حرب أكتوبر المجيدة؛ الفريق عبدرب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء لرفعة شأن وطننا الغالي مصر.

ونرصد في السطور التالية أبرز المعلومات عن الفريق عبد رب النبي حافظ:

- كان آخر ظهوره بحفل تخرج الكلية الحربية دفعة 115، والتي تم إطلاق اسمه عليها.

- ظهر خلال الندوة التثقيفية الـ34 للقوات المسلحة بمناسبة انتصارات حرب أكتوبر.

- ولد الفريق عبد رب النبي حافظ في 16 يونيو بالقاهرة، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

- عمل ملازمًا في سلاح المشاة، ومديرًا بمدرسة المشاة، ومدرسًا بكلية القادة والأركان، وتدرج في الوظائف القيادية بالجيش حتى سكرتير عام وزارة الحربية، ونائب مدير إدارة المخابرات والاستطلاع، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة القوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة.

- شارك في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

- قائد الفرقة 16 مشاة أثناء حرب أكتوبر المجيدة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، والفرقة 16 مشاة تعد من ضمن الفرق الخمسة التي خاضت عشرات المعارك خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

- الفرقة 16 مشاة، التي امتد قطاعها من الدفرسوار جنوبًا إلى شرق الإسماعيلية شمالًا، وكانت مواجهتها تمتد على الخط العام النقطة 57 وكثيب الخيل وأبو وقفة بسيناء في حرب أكتوبر 1973.

- تم تكريم البطل العميد عبد رب النبي حافظ، وواصل الترقي حتى وصل إلى رئاسة أركان القوات المسلحة.

- حصل على العديد من الأوسمة والأنواط العسكرية والنياشين؛ منها: وسام التحرير، وسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، وسام نجمة الشرف العسكرية، نوط الاستقلال، نوط الخدمة الممتازة، ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية جرحى الحرب، ميدالية 6 أكتوبر.

- خاض العديد من المعارك؛ منها "معركة الاستعلاء على نقطتي العدو بالدفرسوار، معركة الجلاء، ومعركة الدبابات الكبرى يومَي 16 و17 أكتوبر".