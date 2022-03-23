السيسي: لما كنت وزير دفاع كنت بقولهم في الحفلات يحطوا طبق واحد بس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

طمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشعب المصري بشأن توافر السلع والمستلزمات في الأسواق.

وقال: لما كنت وزير دفاع كنت بقولهم في الحفلات يحطوا طبق واحد بس، مستشهدا بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي.

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المواطنين بشأن السلع وتوافرها بالأسواق قبل شهر رمضان: هاقول لكم على حاجة، ووزير الدفاع يشهد عليَّ، وأنا وزير دفاع قُلت لهم لو سمحتم حطوا طبق واحد، والطبق ده يبقى فيه يا فراخ يا.. مش عارف الكلام ده مناسب ولا إيه، هو فيه إيه؛ كفاية إننا نشوف بعض.. الدول مش بتتعمل بالأماني والأحلام والكلام، لكن بالجهد والمثابرة والوعي.