السيطرة على حريق شقة بالهرم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، بدون وقوع أى إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تبين بالفحص نشوب الحريق داخل شقة، وحاصر رجال الإطفاء مصدر النيران وأخمدوا الحريق دون خسائر في الأرواح مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة