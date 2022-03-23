27 أبريل.. الحكم في دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، الحكم في دعوى مقامة من الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، يتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 27 أبريل.

وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور رقم 83 لسنة 22، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد هذه الدعوى هي ثالث قضية سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تنظرها المحكمة الاقتصادية في القاهرة من الكابتن محمود الخطيب ضد المستشار مرتضى منصور.