الداخلية ترفض منح الجنسية المصرية لمواطن فلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا برفض اكساب أحمد منصور يوسف الدريملي، فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين، الجنسية المصرية، تبعا لوالدته سميرة سرحان عتمان الدريملي، بالتطبيق من القانون رقم 154 لسنه 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26.

جاء قرار وزير الداخلية، الذي حمل رقم 144 لسنة 2022، بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنه 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنه 1975 بِشأن الجنسية المصرية.