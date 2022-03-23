الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ"سوداني" هتك عرض طفلة بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سوداني يدعى "أحمد. ج"، المتهم بهتك عرض طفلة تدعى "إيمان. ج" في أحد النوادي بحي دار السلام، بالحبس سنة؛ مع إيقاف التنفيذ.



واعترف المتهم تفصيليا أمام النيابة العامة بأنه مارس علاقة جنسية مع الطفلة داخل شقته في حي عين شمس برضاها بعد هروبها من منزل أهليتها، بعد رفض خطوبتهم، واستند مجدي فرج المحامي، دفاع المتهم على بطلان اعترافه أمام النيابة العامة، والى تقرير الطب الشرعي الذي أثبت سلامة الفتاة؛ وتأكيد الفتاة في اعترافاتها أن المتهم لم يجبرها على شئ.



وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار محمد حجازي المحامي العام قيام المتهم بدائرة قسم شرطة دار السلام، بالاعتداء على المجني عليها.