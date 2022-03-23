شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه الحكومة باتخاذ عدة إصلاحات لتعزيز مكانة المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، خلال احتفالية المرأة المصرية، باتخاذ عدد من الإصلاحات والتشريعات والقانونية، لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، عرفانا بدورها الفاعل في بناء المجتمع. تضمنت الآتي:

• تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومى والمؤسسي في هذا المجال.

• دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، من خلال رفع الوعى لدى الاناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والهندسية والتطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتطبيق حول هذه المجالات للفتيات في مراحل الدراسية المختلفة.

• مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل.

• الحماية من الايذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.