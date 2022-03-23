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مع استعدادات تشغيله.. تفاصيل القطار الكهربائى "عدلى منصور – العاصمة الإدارية"

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القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع القطار الكهربائي عدلي منصور – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان خلال أيام وفقما أعلنت، ويقدم الخليج 365 فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذا المشروع خلال التقرير التالى: 

 

1ـ المرحلتين الاولى والثانية من المشروع يمتدان بأطوال 70 كم.

 

2- يشملان 12 محطة.

 

3- تجرى أعمال الاختبارات والتجارب لهما استعدادا للتشغيل الفعلى.

 

 4- شركة فرنسية ستكون مسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة قطارات المشروع عقب تنفيذه وافتتاحه.

 

5- الشركة الفرنسية لن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة حيث ستكون مسئولة عن الإدارة فقط مقابل مبلغ ثابت متفق عليه.

 

6-  تحديد سعر تذكرة القطار الكهربائي ستظل مسئولية الحكومة المصرية وحدها.

 

7- سعر التذكرة متوقع يتراوح بين 25 و30 جنيه.

 

8- المرحلتين الأولى والثانية من المشروع سيربطان شبكة مترو أنفاق القاهرة بالعاصمة الادارية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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