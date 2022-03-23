شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى عن قضايا الطلاق: يا ترى إحنا هان علينا عيالنا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي لقضية دور الرعاية، قائلا: "بقول لوزيرة التضامن مهما عملنا في دور الرعاية أفضل؟، ولا الناس دي تكون موجودة مع أسر، قالت لا طبعا، ومهما كانت قدراتنا لن نستطيع أن نقدم رعاية مثل الأسر وييسرنا الشروط اللى كانت موجودة في ها الأمر، ومش عاوزين حد عندنا يبقا مكسور الخاطر والظروف كسرته".

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: "بنتيح برامج لأسر يكون عندها استعداد للعمل الطيب ده، مش إن الدولة مش عاوزة تقوم بدورها أو تتجاوزه لا، لكن تقديرنا بدراسات علماء الاجتماع والنفس إن الأفضل يكون الطفل والطفلة ينشئ وسط أسرة".

وحول قضايا الطلاق، قال الرئيس: "موضوع الطلاق، عاوز أقول يا ترى احنا كأسر هان علينا عيالنا وأطفالنا بين الراجل والست، هو يقف على موقفه وهي تقف على موقفها بغض النظر عن الموقف صح ولا غلط؟، لكن ده مش تمن مستحق يدفع من جانب الأسرة دى لصالح الابن والابنة، وأتصور ده تمن مش كبير قوى إن نتجاوز نفسى شوية، راجل كان أو ست، من أجل توفير لابني وبنتى بيئة مستقرة راضى مرضى يا ترى ده تمن كبير قوى.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.