شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "أنا واحد من المجتمع بسمع وأشوف الست بتعمل إيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن توفيق الله سبحانه وتعالى السبب الرئيس في تحقيق نجاح قرارات الإصلاح الاقتصادي، مضيفا: " الناس ممكن تاخد قرارات كتير لكن يبقى في النهاية توفيق ربنا ودعمه للقرار هو ده الأساس والناس مستعدية تاخد قرارات طول الوقت لكن لما ربنا يوفق والناس تساعد معانا، الناس ساعدت، بتكلم على ست البيت اللى هي مطلوب منها تاكل وتشرب وتلبس هي اللى ساعدت مع الوطن، ولما أسجل ده وأقوله أنا واحد من الناس متعتبرونيش مسؤول كبير ولا حاجة".

وأضاف الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية:" أنا واحد من المجتمع بسمع وأشوف الست بتعمل إيه؟ زى كل بيت من بيوتنا، واللى بيحصل فيها تجد في الاخر الست هي اللى بتشيل بقول بإنصاف.. بتكلم في حالة مش استثناء.

وتابع الرئيس: "بجيب ألف ست ومشكلة في كل بيت مش بقول ان كل الاف 100 % لكن نسبة كبيرة منهم تضحى وتعطى وتساهم اكتر من 80 % يتبقى استثناء ميتحسبش عليه.. عاوز أقول حالة النجاح التي تحققت خلال السنين اللى فاتت، وقسوة الإرهاب والتضحبات اللى اتقدمت فيه أباء بيتالموا لكن الام والبنت والزوجة مش هقول الجناح الضعيف لكن الجناح هي اللى أتألم.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.