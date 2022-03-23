شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يمسح دموع الحاجة بثينة محمد الأم المثالية من ذوى الهمم (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمسح دموع السيدة بثينة محمد عبدالسميع رمضان الأم المثالية من ذوى الهمم على مستوى الجمهورية محافظة الشرقية، وقام بتقبيل يدها، وذلك خلال احتفالية المراة المصرية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.