شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة مش خصم.. وإزاى نقبل حد يؤلم سيدة بنظرة فى الشارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قضية إيذاء المرأة قائلا: "إزاى احنا نقبل إن سيدة تمشى في الشارع وحد يؤلمها بنظرة يبص عليها مش يتكلم.. مش بتكلم في قانون بس.. بتكلم في دراما واعلام ومثقفين مسجد وكنيسة.. إزاى الأدب ده يمارس أدب التعامل بصفة عامة، وأدب التعامل بين الرجل والمرأة؟.. هو معقول تشكيل الرأى العام؟ احنا كلنا مطالبين ..اللى عمل كده ابنى وابنك.. يا ترى شكلنا ده من وهو طفل صغير، انه يخلى باله ميعملش كده؟.

وأضاف الرئيس السيسي خلال احتفالية المرأة المصرية: "هل ده موضوع.. مهتمين بالتعليم بس ؟، وماله، لكن احنا كناس مهتمين نصيغ شخصيات أولادنا، ان هو ابدا ميكونش كده، يا ترى ده موضوع مهم في بناء الطفل، ردوا انتوا، متطلوبش من الدولة أمور، وهفكركم بكلمة، قلت الدراما لما جت اشتغلت على إن الدولة خصم، الناس اتحركت تهد الدولة، لكن الدولة مش خصم، وكل إنسان مسئ خصم".

وقال الرئيس: "إيه اللى ممكن تعمله الدولة.. إن انسان مشتغلش كويس في مكتبه او يمشى في الشارع ويرمى حاجة في الأرض.. الدولة مالها.. احنا تخلينا عن ده في البيت والمدرسة، كان محل اهتمام ومتابعة شديدة، وكان الاب بيتقالوا مؤدب ولا معاه أعلى الدرجات العلمية.. كان بيقول مؤدب.. لكن دلوقتي بندور على انه يبقا معاه أعلى الدرجات العلمية.. بقول للمصريين متشتمش ومتغلطش".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.