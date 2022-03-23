شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "الجيش بيوفر كميات كبيرة من السلع بنصف السعر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لا يوجد أى مشكلة فى السلع داخل مصر حاليا أو خلال شهر رمضان، متابعا: "لسه الجيش منزل 2 مليون كرتونة.. وممكن ينزل 2 مليون أو 3 ملايين أو 10 أو 20".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "احنا عاملين حسابنا لكل حاجة"، موجها حديثه لوزير الدفاع: "الكراتين دى مش بنص التمن.. بلاش نكسب.. نص التمن بس.. مفيش عندنا مشكلة خالص".

وتابع الرئيس السيسي: "إذا كنتم عاوزين مستقبل أفضل وحياة أحسن لازم نراجع الكلام ده.. يادوبك.. يادوبك".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم الكثير من المكاسب، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.