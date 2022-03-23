شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "اللى عاوز يشكرني يخلى باله من مصر والله يعلم ما فى نفسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود دعم الدولة المصرية: "اللى عايز يشكرنى وقد يري أنى عملت أمر طيب يخلي باله من مصر.. والله يعلم ما في نفسي.. اننا نحافظ على الوطن وحياة الـ 100 مليون مصري وانهم يبقوا في امان وسلام.. في ظل الحالة اللى موجودة في العالم حاليا".

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المصرية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.