شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن انتحار فتاتين بسبب صور مفبركة: أرواح الأبرياء دى فى رقابنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حادثة انتحار فتاتين بسبب فبركة صور لهما.

وقال الرئيس السيسي خلال احتفالية المراة المصرية: "تابعت من شهر أو أكتر حادثتين انتحار لبنتين علشان حد فبرك.. المجتمع ينتبه لولاده وبناته ويخلى باله إن أرواح الأبرياء دي في رقابنا، والدراما تنتبه لما تجيب ده في أى مسلسل أو فيلم.. وده مش ضد الإبداع انك تشيد بالحسن.. انت مش عارف تعمل إبداع إلا لما تجيب راجل يضرب مراته أو حد يشتم؟.. حتى لو ده موجود يبقا مرة لكن مش كل مرة".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.