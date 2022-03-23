شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "المرأة سبب أصيل فى حالة النجاح اللى بنعيشها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة كانت سببا كبيرا وأصيلا لحالة النجاح اللى احنا بنعيشها ومكونتش ببالغ، خلال الأحداث اللى في العشر سنين اللى فاتت كانت المرأة محركة وصانعة للأحداث.

وأضاف الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية: "لما جينا في برنامج الإصلاح الاقتصادى وبدعمها مررنا ظروف قاسية مرت على الوطن والشعب المصري كله بدعمها ومساندتها، ولولا هذا الدعم، الراجل موجود محدش يفهمني غلط ما أنا راجل برضه.. لكن افتكروا المرأة، افتكروا بإنصاف، أى زوج يفتكر بإنصاف زوجته بتعمل إيه؟، يتفكر كل ابن بإنصاف والدته بتعمل إيه ؟، هنجد أنها أعطت كثيرا جدا".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.