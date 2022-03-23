شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: داخلين على شهر رمضان.. كل حاجة متوفرة واعملوا اللى عايزينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توافر كل السلع الأساسية تزامنا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، قائلا: "احنا داخلين على شهر رمضان.. انتوا حرين اعملوا اللى انتوا عاوزينه.. كل حاجة متوفرة".

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم الكثير من المكاسب، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة إلى الكثير من المراكز القيادية فى مختلف مؤسسات الدولة.