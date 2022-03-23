شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: احترام المرأة وحمايتها التزام سياسي وليس منحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة المصرية العظيمة تدعم وما زالت دعما وظهيرا لوطنها، مشددا على أن قوة المرأة المصرية هي التي صنعت مجد هذا الوطن.

وأضاف الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية:" المرأة رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أى مصلحة، فهي سر الحياة وأقولها صريحة أن انحيازى للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بان احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسى، وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي لها وعلينا جميعا ان نتخذه منهج حياه فبدون ذلك لن يتحقق أى نجاح منشود".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.