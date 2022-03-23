شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: "الوقود متوافر فى المحطات رغم ارتفاع أسعاره عالميا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لا تعانى من أي نقص في السلع الأساسية أو الوقود رغم ارتفاع أسعار الوقود عالميا، قائلآ: "هل عندنا مشكلة في ده.. هل حد بيروح محطة وقود وبيلاقيه مش موجود.. ده فضل الله علينا.. ونجاحنا في هذا البرنامج.. اللى شهد مساهمة كبيرة فيه".

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.