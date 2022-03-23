شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مفيش مشكلة فى أى سلعة أساسية.. كل حاجتنا موجودة وزيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توافر كل السلع الأساسية داخل الدولة المصرية، قائلآ: "مفيش مشكلة بفضل ربنا في أي سلعة أساسية.. حاجتنا موجودة وزيادة وده فضل ربنا علينا.. وجهد الدولة وجهدكم.. موضوع الصوامع مثال.. مستودعات البوتاجاز.. كل دورة شتاء مفيش مكان.. الموانئ مش قادرة تستقبل السفن المحملة وكان الدورة أيام فقط ودلوقتي بقيت شهرين".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "ده اتعمل في ملف مستودعات البوتوجاز.. وكمان تم التطوير في مستودعات للزيوت المستخدمة في طهى العام.. خلاصة الكلام.. كنا محتاجين نتعامل في تحديات ومطالب الدولة بما يتطلب من الحلول العلمية المخططة اللى بتطلبها الدولة".

وتابع الرئيس السيسي: "يعنى ايه دولة فيها 100 مليون.. ده مش حاجة بسيطة.. تنظيم حياة الناس دى من أول السفينة اللى بتجيب القمح لحد رغيف العيش يوصل إليها.. ده على مستوى مصر.. طب في العالم فيه مشكلة كبيرة جدا في سلاسل التوريد نتيجة الازمة الكبيرة اللى الكل متابعها حاليا.. ولها تأثيرات اقتصادية على سعر البترول.. كنا بنتكلم في سعر البرميل من 60- 70 دولار.. دلوقتي سعر البرميل بنتكلم في 115 -120 دولار.. ونتمنى أن الأزمة دى تنتهي سريعا حتى لا يحدث قفزات أخري".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.