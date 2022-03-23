شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مشروع زيادة تخزين القمح ساهم فى توفير 5.5 مليون طن دون فاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن دور المشروعات القومية الكبرى التي نفذها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، قائلا: "نقاش كتير دائما موجود.. يا تري احنا موجودين والشغل ده.. هل كان له أثار إيجابية ولا كان أثار صعبة.. هقولكم على حاجة.. أحد المشروعات البسيطة جدا.. مشروع قومى لزيادة حجم القدرة على تخزين القمح.. بقي عندنا القدرة على تخزين 5.5 مليون طن قمح.. كان اللى موجود تلت الرقم ده قبل كده.. كان بيعمل ايه.. حطينا فلوس كتير في الموضوع ده.. لقينا تمن اللى بيفقد 20 % من القمح".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: "احنا في مصر نقدر نقول بنتداول ما يقرب من 17 -18 مليون طن.. بنتداول 15 مليون أو 10 مليون طن.. كان فيه منهم 2 مليون طن قمح يفقدوا.. طب دول تمنهم كام ويفقدوا ازاى.. في شون مكشوفة.. وفى مخازن مفتوحة.. ويتعرضوا للفقد.. لما عملنهم وعندنا مخزون القمح 4 شهور".

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.