شكرا لقرائتكم خبر عن "قيم وحياة".. مشروع لتنمية الوعى القيمى والأخلاقى بقرى حياة كريمة.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد رفاعي رئيس مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء بمقر الوزارة بحضور الدكتور هشام الهلباوي المشرف على برنامج تطوير الريف المصرى بالوزارة .

وشهد اللقاء استعراض لأهم النجاحات والأنشطة التي تحققت على أرض مختلف المحافظات فيما يخص تنفيذ بروتوكول التعاون الثلاثى الموقع بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر والذى يهدف إلى التعاون والتنسيق بين الأطراف الثلاث لتنفيذ مشروع " قيم وحياة " لتوعية الشباب والنشء ( من عمر 12 سنة وحتي 40 سنة ) بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعى القيمي والأخلاقى لهم وكذا إنشاء مراكز تطوع ( قيم وحياة ) بالمحافظات لتكون نواة لتدعيم القيم الأخلاقية والإجتماعية في المجتمع.

كما تم الإشارة إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية واللقاءات والندوات التوعوية والأنشطة المختلفة في جميع أنحاء القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة في المدارس والأندية ، وكذا القيام بعدد 27 حملة توعية متكاملة على مستوى الجمهورية بالهيئات والمؤسسات والميادين والشوارع ، وتدريب 4 آلاف شاب وفتاة على العمل الميدانى وحملات التوعية وتوفير بعض المقار للجهات الشريكة بالمحافظات لخدمة المشروع وتحقيق المستهدف منه ، بالإضافة إلى إعداد دليل توعوي باسم " قيم وحياة " لتنفيذ العديد من الأنشطة به مع أكثر من 3 مليون مواطن ومواطنة في المحافظات .

ومن جانبه، أشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التي حققها المشروع على أرض المحافظات لغرس القيم الإنسانية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة والتي تتوافق مع معايير الأمم المتحدة ومن بينها قيم الإنتماء و السلام والمحبة والنزاهة والمسئولية والإحترام والتواضع.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الدولة تقوم بالعديد من الأنشطة المجتمعية والثقافية لبناء الوعى للمواطنين بمختلف الفئات العمرية في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ولا تهتم فقط بتحسين الخدمات الأساسية أو المحور الاجتماعى والاقتصادي وذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص محور بناء الإنسان المصرى والإهتمام بمحاور التثقيف والتوعية لأبناء الريف لتحقيق طموحات المواطنين في الجمهورية الجديدة .

ووجه اللواء محمود شعراوى، بأن يتم تكثيف التواجد للمشروع خلال الفترة المقبلة فى عدد من محافظات صعيد مصر من بينها ( سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط ) واستهداف جميع مراكزها الموجودة في قري "حياة كريمة" في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بصعيد مصر والتعاون في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بما يساهم في غرس القيم المحفزة للتنمية وزرع القيم الإنسانية والإيجابية والقيم المصرية وعلى رأسها الولاء والإنتماء والرضا والقناعة والنظافة والصدق والنزاهة والاتحاد والتفاني في العمل .

ومن جانبه قدم د.محمد رفاعي رئيس مؤسسة " أجيال مصر " الشكر لوزير التنمية المحلية على الجهود التي يقوم بها لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات ، وأشاد رئيس مؤسسة " أجيال مصر " بالدعم الذى تقدمه الوزارة والمحافظات لتنفيذ مشروع " قيم وحياة " حيث كان لذلك دور مهم في إنجاز حقيقى على أرض الواقع وتقديم يد العون لاستكمال المشروع .

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزارة ومؤسسة " أجيال مصر " للتنسيق مع مؤسسة مصر الخير للبدء في مرحلة جديدة للمشروع في عدد من محافظات الصعيد والمساهمة في تنفيذ استراتيجية السيد رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصري وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة في إنجاز أهداف التنمية وزيادة الاهتمام بالأطفال والنشء .