شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الأم المثالية بنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة الرياضى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم نادي مستشاري قضايا الدولة الرياضي، حفلا لتكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، حيث شهد الحفل حضور المستشار حسين مصطفي رئيس قضايا الدولة، المستشار محمد بكر عضو المجلس الأعلي، والمستشار أحمد عرفه رئيس المكتب الفني، والمستشار خالد زين رئيس النادي الاجتماعي، والمستشار صفي الدين عبد الحميد رئيس نادي قضايا الدولة الرياضي، والمستشار أحمد ضياء أمين الصندوق، والمستشار أحمد اسماعيل نائب الرئيس، والمستشار الدكتور محمد فتحي، والمستشار محمد حرويس، والمستشار أحمد الجارحي، والمستشار محمود الشيخ، والمستشار مصطفي الأنصاري أعضاء مجلس الإدارة .

ومن جانبه، قال المستشار محمد عبد اللطيف عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية، إنه قد تم تكريم السيدات أمهات المستشارين وكذلك زوجات المستشارين الذين توفاهم الله في لفتة جميلة من النادي كنوع من أنواع الدعم حتي وإن كان معنوياً .

وأضاف عبد اللطيف، أن عدد المكرمات في هذا اليوم من الأمهات قد وصل إلى أكثر من مائة أم مثالية ، مشيرا إلى أنه يأتي ذلك في إطار حرص النادي علي انتهاج هذه السنة الحسنة كل عام لما لها من أثر طيب في نفوس الأعضاء.