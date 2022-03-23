شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للأرصاد الجوية.. تعرف على تاريخ هيئة الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شهر مارس من كل عام هو شهر الأرصاد الجوية، وتحتفل دول العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء 23 مارس ، حيث يأتى اليوم العالمي للأرصاد الجوية لعام 2022 - بعنوان (الإنذار المبكر والعمل المبكر)، ليسلط الضوء على المعلومات الجوية الهيدرولوجية والمعلومات المناخية من أجل الحد من مخاطر الكوارث.

وتزامنا مع اليوم العالمى للأرصاد الجوية ، ينشر ”الخليج 365” تاريخ الهيئة العامة للأرصاد الجوية وإمكانياتها ، كما يلى :

- الهيئة العامة للأرصاد الجوية هى إحدى أهم القطاعات العلمية والتطبيقية التابعة لوزارة الطيران المدنى ، والتى تمتلك رصيداً من الإنجازات الوطنية والدولية

- فى عام 1829 م ، بدأت الدولة المصرية فى عهد محمد على باشا ، بقياس درجات الحرارة خمس مرات يومياً متزامنة مع أوقات الصلوات الخمس ، و ذلك فى غرفة بمدرسة المهندسخانة بمنطقة بولاق

- فى عام 1859 م ، طلب الخديوى "إسماعيل" من "محمود حمدى الفلكى" ، أحد الدارسين بمدرسة المهندسخانة ، والذى عمل بمرصد بولاق و قبل سفره إلى فرنسا لدراسة علم الفلك والأرصاد الجوية ، إعادة بناء المرصد.

- كان الإختيار لموقع الرصد الجديد بمنطقة العباسية ، والذى إستمر فى أخذ رصدات جوية متصلة طوال الفترة من عام 1868 م حتى عام 1903 م قبل نقله إلى منطقة حلوان فى عام 1904 م

- فى عام 1915 م ، وفى عهد الملك "فؤاد الأول" سلطان مصر ، أصبحت مصلحة الطبيعيات هى المسؤولة عن خدمات الأرصاد الجوية.

- فى الثامن والعشرين من أبريل عام 1952 م ، في عهد الملك فاروق الاول ، تم إنشاء مصلحة الأرصاد الجوية تتبعها ثلاثة مراكز متخصصة للتنبؤات ، و هى المركز الرئيسى بمبنى الهيئة بالقاهرة ، و مطار القاهرة الدولى ، و مطار ألماظة.

- بموجب القرار الجمهورى رقم 2934 لسنة 1971 م ، تم إنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية ، والتى أصبحت بموجبه تدير المرفق على مستوى الجمهورية.

- الهيئة العامة للأرصاد الجوية هي أحد الأعضاء المؤسسين للمنظمة العالمية للارصاد الجوية كما أنها أحد الأعضاء المؤسسين للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية.

- منذ اصدار القرار الجمهوري بانشاء الهيئة فقد تولت الهيئة العديد من القيادات الوطنية ترأست الهيئة ، بدءاً من الدكتور / محمد فتحى طه الذي تولى رئاسة الهيئة وكان رئيساً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة دورتين متتاليتين الفترة من عام 1971 م حتى عام 1979 م ، كانت هناك خطط تطويرية متعاقبة لبناء الكوادر الفنية والأكاديمية ، وتحديث كافة أجهزتها ومحطاتها لمواكبة التطور السريع فى علوم وأجهزة الأرصاد الجوية وتكنولوجيا الإتصالات المتعلقة بها .

- الهيئة لديها 6 ماركز اقليمية معتمدة من المنظمة العالمية للأراصد الجوية وهم كالاتي:

المركز الاقليمي لتدريب الاشقاء الافارقة والعرب على علوم الارصاد الجوية لاعتمادهم كمتنبئين وراصدين جويين – المركز الاقليمي - المركز الاقلمي للاتصالات – المركز الاقليمي للمعايرة وصيانة أجهزة الرصد – المركز الاقلمي لمراقبة الطقس – المركز الاقليمي للاشعاع – المركز الاقليمي للاوزون.

- للهيئة شبكة ضخمة من محطات الرصد التي تغطي جمهورية مصر العربية وعددها يتجاوز المئة محطة وتم تطوير هذه المحطات لتعمل اتوماتيكيا كما تم شراء عدد 30 محطة اضافية وتم تركيبهم مؤخرا علما بأن جميع المحطات تعمل على مدار 24 ساعة، كما أن هناك اربع مراكز تنبؤات على أعلى مستوى وذلك لخدمة الملاحة الجوية.