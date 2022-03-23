التعليم: تحسين جودة التعليم الفنى وتحويل المناهج لمنظومة الجدارات المهنية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نماذج منتجات الطلاب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية المشاركين فى المعرض الدورى لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مشيدا بمستوى الطلاب العلمى والمهارى، حيث شملت المنتجات مدارس الحلى والذهب ومدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية والسويدى للتكنولوجيا التطبيقية وبعض المدارس الأخرى.

وقال محمد مجاهد، خلال الجولة، إن مدرسة الذهب من المدارس التكنولوجية التطبيقية الحديثة وهي المدرسة الوحيدة في مصر، و نسبة الالتحاق بها قد زادت خلال الفترة الماضية .

فيما أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هي الجهة الرئيسية التي تقدم خدمات التعليم الفني النظامي في مرحلة التعليم قبل الجامعي، حيث تخطى عدد طلاب التعليم الفني مليونى طالب خلال العام الدراسي الحالى.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني أن الوزارة أعدت استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة التعليم الفني الجديد ترتكز على 5 ركائز أساسية تعتمد على تحسين جودة التعليم الفني وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات ورقمنة المحتوي التعليمي وتقديم أنظمة التعليم المدمج وتحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل وإنشاء أكاديمية لمعلمي التعليم الفني ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفنى.

فيما أعلنت مدرسة ايجيبت جولد للحلى والمجوهرات للتكنولوجيا التطبيقية أن المدرسة سوف تقوم بتخرج أول دفعة منها لأول مرة خلال العام الدراسى الجارى، موضحة أن هناك نماذج من أولياء الأمور والطلاب يحصلون على خدمة تعليمية جاذبة ومناسبة لسوق العمل كما تعمل المدرسة علي توفير فرص عمل للطلاب وجار الآن توفير منح داخلية وخارجية للطلاب خريجى المدرسة.