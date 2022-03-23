شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل أبنية مخالفة وتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر
وتابع محافظ الجيزة مجهودات حي الطالبية في إزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة 450 مترا تقريبا بالقطاع الجنوبي وإزاله سقف مخالف بالقطاع الجنوبي وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.
وفي حي الوراق، جرت إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ولاية الطرق والكباري شملت أكشاكا وغرفا مقامة بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية شملت 3 مخالفات بناء علي مساحة 541 مترا بقرية بهرمس و3 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بقري برقاش ووردان بمساحة 3 قيراط و3 حالات بناء مخالف بقرى المنصورية وبرقاش بمساحة 350 مترا حالتين بقري وردان والجلاتمة بمساحه 170 مترا وحالتين بقرية المنصورية بمساحه 205م.
وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.