محافظة الجيزة تزيل أبنية مخالفة وتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات حي الطالبية في إزالة هنجر مقام بالمخالفة على مساحة 450 مترا تقريبا بالقطاع الجنوبي وإزاله سقف مخالف بالقطاع الجنوبي وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بقري الكداية وكفر حلاوة ومنيل السلطان بمساحة 400 متر، وإزالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة بقرية عرب الإشرافية ومنشأة سليمان على مساحة 200 متر.

وفي حي الوراق، جرت إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة ولاية الطرق والكباري شملت أكشاكا وغرفا مقامة بالمخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة 16 حالة بناء مخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية شملت 3 مخالفات بناء علي مساحة 541 مترا بقرية بهرمس و3 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بقري برقاش ووردان بمساحة 3 قيراط و3 حالات بناء مخالف بقرى المنصورية وبرقاش بمساحة 350 مترا حالتين بقري وردان والجلاتمة بمساحه 170 مترا وحالتين بقرية المنصورية بمساحه 205م.

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدٍ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.